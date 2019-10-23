Погода порадует жителей Эстонии солнцем и теплом, но ненадолго

Восточную Европу покрывает область высокого давления и ее северо-западная периферия простирается до Эстонии.
Дожди уйдут на время из Прибалтики, а вместо них будет чаще проглядывать солнышко, что позволит напоследок насладиться золотой осенью, да и воздух над нами все еще теплый. В последующие дни погода станет более ветреной и ненастной.
В четверг, 24 октября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 4-10, на островах и на побережье порывами до 14 м/с
Температура воздуха составит 9-12°С.