Ср, 23.10.2019
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  • Погода порадует жителей Эстонии солнцем и теплом, но ненадолго

Погода порадует жителей Эстонии солнцем и теплом, но ненадолго

Осень.

ФОТО: Elmo Riig

Восточную Европу покрывает область высокого давления и ее северо-западная периферия простирается до Эстонии.

Дожди уйдут на время из Прибалтики, а вместо них будет чаще проглядывать солнышко, что позволит напоследок насладиться золотой осенью, да и воздух над нами все еще теплый. В последующие дни погода станет более ветреной и ненастной.

В четверг, 24 октября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 4-10, на островах и на побережье порывами до 14 м/с

Температура воздуха составит 9-12°С.

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