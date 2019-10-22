Завтра в Эстонии будет дождливо и прохладно

Вместе с активным западным воздушным потоком в Эстонию продолжает поступать относительная теплая воздушная масса, которая удерживает температуры выше 10°С.
Влаги в атмосфере более чем достаточно, чтобы сохранялась облачность, из которой местами будет накрапывает морось. Во вторник вечером западной Эстонии достигнут более существенные осадки.
Во вторник (23.10) облачно, местами пройдет небольшой дождь. Вечером осадки станут более обширными и частыми. Ветер юго- западный, западный 4-10, на островах и на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 10...12°С.