На выходных в Эстонии ожидается теплая погода с дождями

С юго-западным воздушным потоком к нам продолжают поступать новые и новые порции атлантического тепла и влаги. Температурный режим остается повышенным, а дожди по-прежнему будут частыми.
В субботу во второй половине дня осадки пойдут на убыль и наметится улучшение в погоде, но оно будет не долгим, так как воскресным днем новая порция влаги достигнет Прибалтики.
В субботу, 19 октября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, во второй половине дня облачность рассеется, и дожди пойдут на убыль. Утром южный ветер перейдет к юго-западному и усилится 5-11, на побережье порывами до 15 м/с.
Температура воздуха составит 1115°С.