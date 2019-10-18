Пт, 18.10.2019
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На выходных в Эстонии ожидается теплая погода с дождями

Туман. Иллюстративное фото.

ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

С юго-западным воздушным потоком к нам продолжают поступать новые и новые порции атлантического тепла и влаги. Температурный режим остается повышенным, а дожди по-прежнему будут частыми.

В субботу во второй половине дня осадки пойдут на убыль и наметится улучшение в погоде, но оно будет не долгим, так как воскресным днем новая порция влаги достигнет Прибалтики.

В субботу, 19 октября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, во второй половине дня облачность рассеется, и дожди пойдут на убыль. Утром южный ветер перейдет к юго-западному и усилится 5-11, на побережье порывами до 15 м/с.

Температура воздуха составит 1115°С.

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