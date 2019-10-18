На выходных в Эстонии ожидается теплая погода с дождями

В субботу во второй половине дня осадки пойдут на убыль и наметится улучшение в погоде, но оно будет не долгим, так как воскресным днем новая порция влаги достигнет Прибалтики.

В субботу, 19 октября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, во второй половине дня облачность рассеется, и дожди пойдут на убыль. Утром южный ветер перейдет к юго-западному и усилится 5-11, на побережье порывами до 15 м/с.