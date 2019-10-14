Пн, 14.10.2019
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Вторник в Эстонии будет прохладным и ветреным

Ветреная погода.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Завтра погоду в Эстонии будет определять область высокого давления, которая принесет нам утреннюю прохладу и возможность насладиться яркими красками осени.

Однако все быстротечно, и со стороны Северного моря к нам уже спешит новый циклон, по причине которого во второй половине дня ветер заметно окрепнет как во внутренних районах страны, так и на побережье, где будет доходить до порывистого. Дождевые облака подойдут в наши районы лишь поздно вечером.

Во вторник, 15 октября, в Эстонии ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменного направления 1-7, начиная с островов, повернет к восточному и юго-восточному и усилится до 4-9, во второй половине дня на побережье порывами 12, на островах 14 м/с.

Температура воздуха составит 6-11°С.

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