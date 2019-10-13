На завтра синоптики обещают сильный дождь

В ночь на понедельник в Эстонии ожидается уплотнение облачности. После полуночи новая порция осадков достигнет островов и быстро распространится на материк, местами с сильным дождем. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, под утро ветер станет юго-восточным и усилится до 5-10 м/с, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 3..8, на островах до 11°С.
В понедельник днем облачная и дождливая погода, местами сильный дождь. Ближе к вечеру осадки пойдут на убыль. По северу Эстонии ветер восточный, северо-восточный 7-12, на побережье порывами до 18 м/с, на островах и на юге повернет к юго-западному 7-12, на побережье порывами до 20 м/с. Вечером ветер повернет к северной четверти и ослабеет. Температура воздуха в понедельник в течение дня 6..12, по югу Эстонии возможно около 16°С.
На Чудском озере в ночь на понедельник ветер переменных направлений 2-7 м/с. Высота волны 0,3-0,7 м. Утром усилится юго-восточный ветер 6-11 м/с. Начиная с утра пойдет дождь. Видимость умеренная, временами плохая. Температура воздуха ночью 5..8°С.
В понедельник днем в Причудье в первой половине дня усилится юго-восточный ветер 6-11, во второй половине дня ветер повернёт к юго-западному 7-12, порывами 15 м/с. Высота волны 0,7-1,5 м. Пройдет дождь. Видимость умеренная, временами плохая. Температура воздуха днем 10..12°С.