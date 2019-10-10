В пятницу в Эстонии пройдут интенсивные дожди

Усиливающийся юго-западный воздушный поток поставляет нам новые порции тепла и влаги с Атлантики.
Кратковременные дожди станут более интенсивными во второй половине дня, в это же время усилится юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 15 м/с, а в районе Рижского залива и посильней.
В пятницу, 11 октября, в первой половине дня в Эстонии будет облачно с прояснениями. Кратковременный дожди, во второй половине дня осадки станут более интенсивными. Юго-западный ветер усилится 5-12, на побережье порывами до 15, на островах к вечеру до 17 м/с.
Температура воздуха составит 9-13°С.