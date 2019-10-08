Синоптики: приближается тепло

В начале октября на территории Эстонии среднесуточная температура снизилась до 3-6°С. На дорогах было скользко, и первые снежные хлопья начали падать с неба.
В ближайшее время ожидается небольшое потепление. Из-за ложбины низкого давления, которая располагается в районе Балтийского моря, завтра воздух станет несколько мягче и завтра охватит всю Эстонию.
В среду, 9 октября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.
Температура воздуха составит 5-10°С.