Вт, 8.10.2019
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Синоптики: приближается тепло

Золотая осень.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В начале октября на территории Эстонии среднесуточная температура снизилась до 3-6°С. На дорогах было скользко, и первые снежные хлопья начали падать с неба.

В ближайшее время ожидается небольшое потепление. Из-за ложбины низкого давления, которая располагается в районе Балтийского моря, завтра воздух станет несколько мягче и завтра охватит всю Эстонию.

В среду, 9 октября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Температура воздуха составит 5-10°С.

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