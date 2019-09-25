Захватит ли тепло Эстонию? Российские синоптики обещают теплый октябрь

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, превышение нормы тепла ожидается в Архангельской области, Ненецком округе, а также в прилегающих к Эстонии Ленинградской и Псковской областях.

Гидрометцентр уже составил долгосрочный прогноз погоды на предстоящую зиму. Согласно нему, зима должна быть теплее среднего.