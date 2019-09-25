Ср, 25.09.2019
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  • Захватит ли тепло Эстонию? Российские синоптики обещают теплый октябрь

Захватит ли тепло Эстонию? Российские синоптики обещают теплый октябрь

Vahtralehed

ФОТО: Ahti

По предварительному прогнозу российской метеорологической службы, в октябре на северо-западе России ожидается погода теплее среднего.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, превышение нормы тепла ожидается в Архангельской области, Ненецком округе, а также в прилегающих к Эстонии Ленинградской и Псковской областях.

Гидрометцентр уже составил долгосрочный прогноз погоды на предстоящую зиму. Согласно нему, зима должна быть теплее среднего.

Отмечается при этом, что  точность долгосрочных прогнозов Гидрометцентра за последние 19 лет составляла 58-81 процент.

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