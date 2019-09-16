Завтра в Эстонии будет прохладно и дождливо

В ночь на вторник в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 4-10, на побережье порывами до 14, на островах в начале ночи до 17 м/с. Температура воздуха ночью 4...8, на побережье до 12°С.
Во вторник днем в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 2-8, на побережье порывами 11 м/с, к вечеру развернется к северному направлению. Температура воздуха днем 10...14°C.
На Чудском озере в ночь на вторник западный, северо-западный ветер 5-10, порывами 13 м/с. Высота волны 0,7-1,2 м. Пройдет дождь. Видимость от умеренной до хорошей. Температура воздуха ночью 6..8°С.
Во вторник днем в Причудье западный, северо-западный ветер 3-8 м/с. Высота волны 0,3-0,9 м. Во второй половине дня пройдет дождь. Видимость от умеренной до хорошей. Температура воздуха днем 11..13°С.