Завтра в Эстонии будет прохладно и дождливо

В ночь на вторник в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 4-10, на побережье порывами до 14, на островах в начале ночи до 17 м/с. Температура воздуха ночью 4...8, на побережье до 12°С.