Завтра в Эстонии будет дождливо и прохладно

Мощный западный перенос с акватории Атлантического океана открыл дорогу активным циклоническим процессам. Череда ложбин низкого давления следует одна за другой через Балтийское море в восточном направлении, сопровождаемая плотными дождевыми облаками.
Лишь на короткое время осадки прекратятся. И после ветреного и дождливого дня (13.09) ночь ожидается довольно ясной и температура воздуха во внутренних районах понизится до значений около 5°С.
В пятницу (13.09) преимущественно облачно. Пройдет кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ближе к вечеру, начиная с островов, облачность поредеет и осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 5-11, порывы 14, на побережье до 18 м/с, вечером развернется к западному и северо-западному и немного ослабеет. Температура воздуха 13.. 17°С