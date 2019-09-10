Вт, 10.09.2019
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На завтра синоптики вновь обещают летнюю погоду

Пляж Пирита.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность, после полуночи на западе страны облачность уплотнится, и к островам подойдет зона осадков.

Ветер юго-восточный и южный, 5-11, на островах и западном побережье до 10-14, порывами до 20 м/сек. Температура воздуха 11-16 градусов тепла.

Днем облачность уплотнится, зона осадков распространится с запада на восток и во второй половине дня достигнет восточной Эстонии, на юго-востоке страны вероятность осадков меньше. Ветер сменит направление на южное и юго-западное, 7-12, порывами до 15, на островах и побережье 11-15, порывами 18-23 м/сек. Температура воздуха 15-19, на востоке Эстонии до 21 градуса тепла.

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