На завтра синоптики вновь обещают летнюю погоду

Ветер юго-восточный и южный, 5-11, на островах и западном побережье до 10-14, порывами до 20 м/сек. Температура воздуха 11-16 градусов тепла.

Днем облачность уплотнится, зона осадков распространится с запада на восток и во второй половине дня достигнет восточной Эстонии, на юго-востоке страны вероятность осадков меньше. Ветер сменит направление на южное и юго-западное, 7-12, порывами до 15, на островах и побережье 11-15, порывами 18-23 м/сек. Температура воздуха 15-19, на востоке Эстонии до 21 градуса тепла.