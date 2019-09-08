На завтра синоптики обещают летнюю погоду

В то же время все большее влияние будет оказывать расположенный над Россией антициклон: вероятность дождей уменьшится, облачный покров поредеет и ветер успокоится. В качестве бонуса, вместе с южным воздушным потоком к нам поступит более теплый воздух и дневные максимумы температур поднимутся на несколько градусов выше 20.