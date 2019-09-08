Вс, 8.09.2019
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На завтра синоптики обещают летнюю погоду

Осень. Иллюстративное фото

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Вдоль Балтийского моря в направлении Скандинавии движется область пониженного давления и переносит через Эстонию ливневые облака. Вместе с осадками возможны грозы.

В то же время все большее влияние будет оказывать расположенный над Россией антициклон: вероятность дождей уменьшится, облачный покров поредеет и ветер успокоится. В качестве бонуса, вместе с южным воздушным потоком к нам поступит более теплый воздух и дневные максимумы температур поднимутся на несколько градусов выше 20.

В понедельник (9.09) переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный и южный 3-9 м/с. Температура воздуха 19..23, на юго-востоке Эстонии до 25°С.

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