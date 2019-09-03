На завтра синоптики обещают дожди

Смещающийся с юга Скандинавии циклон днем достигнет юга Финляндии. На его пенриферии у нас погода довольно облачная и начавшиеся на островах дожди распространятся на материк.
Вечером облачность поредеет и, под влиянием поступившей к нам прохладной воздушной массы, при прояснившемся небе температура воздуха начнет быстро падать.
В среду (4.09) облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 16..20°С.