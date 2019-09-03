Вт, 3.09.2019
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На завтра синоптики обещают дожди

Дождь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Смещающийся с юга Скандинавии циклон днем достигнет юга Финляндии. На его пенриферии у нас погода довольно облачная и начавшиеся на островах дожди распространятся на материк.

Вечером облачность поредеет и, под влиянием поступившей к нам прохладной воздушной массы, при прояснившемся небе температура воздуха начнет быстро падать.

В среду (4.09) облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 16..20°С.

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