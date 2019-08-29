Чт, 29.08.2019
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На завтра синоптики обещают дожди, возможна гроза

Дождь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

С севера Атлантики на Норвежское море сместился активный циклон, принеся с собой влажный теплый воздух.

Часть влаги достанется и нам, благодаря распространяющейся на страны Балтии ложбине низкого давления, поэтому первая половина дня во многих местах будет дождливой. После обеда зона осадков сместится дальше на восток и, начиная с островов, облачность поредеет и осадки прекратятся.

В пятницу (30.08) облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут ливневые дожди, местами возможна гроза. Во второй половине дня, начиная с запада, небо прояснится и вероятность осадков уменьшится. Ветер развернется к западной четверти 2-8, во второй половине дня на северном побережье порывами до 11 м/с.

Температура воздуха 19..24°С.

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