На завтра синоптики обещают дожди, возможна гроза

Часть влаги достанется и нам, благодаря распространяющейся на страны Балтии ложбине низкого давления, поэтому первая половина дня во многих местах будет дождливой. После обеда зона осадков сместится дальше на восток и, начиная с островов, облачность поредеет и осадки прекратятся.

В пятницу (30.08) облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут ливневые дожди, местами возможна гроза. Во второй половине дня, начиная с запада, небо прояснится и вероятность осадков уменьшится. Ветер развернется к западной четверти 2-8, во второй половине дня на северном побережье порывами до 11 м/с.