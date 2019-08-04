На завтра синоптики обещают небольшое потепление

Погода будет без существенных осадков, однако в прибрежных районах воздух охладит дующий с моря умеренный ветер. В дальнейшем снова увеличится влияние области пониженного давления. Для нас это означает довольно обычную летнюю погоду, потому что солнце чередуется с ливнями, а дневная температура будет около 20°С.