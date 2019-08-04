Вс, 4.08.2019
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На завтра синоптики обещают небольшое потепление

Пляж Пирита.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В понедельник, 05.08,  гребень высокого давления скользит через Эстонию между двумя обширными циклонами.

Погода будет без существенных осадков, однако в прибрежных районах воздух охладит дующий с моря умеренный ветер. В дальнейшем снова увеличится влияние области пониженного давления. Для нас это означает довольно обычную летнюю погоду, потому что солнце чередуется с ливнями, а дневная температура будет около 20°С.

В понедельник (5.08) переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный 5-10, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

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