На завтра синоптики обещают небольшое потепление

В понедельник, 05.08, гребень высокого давления скользит через Эстонию между двумя обширными циклонами.
Погода будет без существенных осадков, однако в прибрежных районах воздух охладит дующий с моря умеренный ветер. В дальнейшем снова увеличится влияние области пониженного давления. Для нас это означает довольно обычную летнюю погоду, потому что солнце чередуется с ливнями, а дневная температура будет около 20°С.
В понедельник (5.08) переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный 5-10, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 16..21°С.