Есть ли еще надежда на летнее тепло в августе?

Норвежский метеорологический портал Yr.no дает прогноз погоды на две недели вперед. И на первую половину августа прогноз норвежского сайта - самый неутешительный. По данным Yr.no, температура воздуха в ближайшие недели выше +20 градусов не поднимется, оставаясь в дневное время в основном на отметке +16. Хотя порой будет выглядывать солнце, преимущественно погода будет дождливой и облачной.

Российский портал gismeteo.ru дает более оптимистичный прогноз. Хотя в первые недели августа ожидаются грозовые дожди и облачная с прояснениями погода, температура воздуха останется в районе +20 градусов, а в лучшие деньки и вовсе можно рассчитывать на +23.

На вторую половину августа gismeteo.ru предсказывает примерно такую же погоду, разве что грозовые дожди сменятся обычными. Согласно прогнозу российского сайта, в августе ожидается лишь пара дней, когда солнце совсем не будет выглядывать из-за туч.

А вот на последние дни августа gismeteo.ru обещает небольшую волну тепла. В течение пары дней температура воздуха будет составлять от 26 до 29 градусов выше нуля.

Наша местная метеорологическая служба прогнозирует, что в августе будет средний температурный фон: от +15,4 до +17,5°. Сухая погода будет преобладать, количество осадков ожидается на уровне ниже среднего. Распределение кратковременных дождей будет неоднородным.

В начале месяца ночью температура воздуха иногда может опускаться до +5°C. Затем под влиянием западного циклона начнутся дожди, и температура воздуха ночью будет составлять выше 10°C тепла, а днем - выше 20°C.