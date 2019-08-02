По данным новых исследований, наша галактика не плоская, как думали раньше, а искривленная и перекрученная.
Анализ сверхъярких звезд Млечного Пути показывает, что они расположены отнюдь не на плоской поверхности галактического диска, как это демонстрируется в академических трудах и научно-популярных книгах.
Ученые Варшавского университета в связи с этим сделали предположение, что столь искривленную форму галактика приняла после столкновения с соседними галактиками.
Астрономы создали новую трехмерную карту, которая опубликована в журнале Science.
Привычная картинка Млечного Пути в виде плоского диска основана на наблюдении 2,5 млн звезд из 2,5 млрд возможных.