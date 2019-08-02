«Внутренняя структура и история развития Млечного Пути до сих пор еще далеко не познана, частично из-за того, что очень непросто измерить расстояние между звездами в столь удаленных участках нашей галактики», - поясняет ученый.

Чтобы получить более четкую картину, доктор Сковрон и ее коллеги измерили расстояние между некоторыми сверхъяркими звездами Млечного Пути, которые называются переменными цефеидами.

Эти сверхъяркие молодые звезды светят в сотни, если не в тысячи раз ярче Солнца, и именно поэтому их легче наблюдать на окраинах галактики.

Помимо этого, они пульсируют с регулярным интервалом, причем частота пульсации прямо пропорциональна их яркости.

Именно это позволило астрономам вычислить расстояние между ними с большей точностью.

Большинство этих звезд было обнаружено в ходе совместного проекта Польши и США по изучению темной материи Вселенной.

Проект под названием «Оптический эксперимент по гравитационному линзированию» (OGLE) проводится в чилийской обсерватории Лас-Кампанас в пустыне Атакама.

Как отметил член команды ученых в Лас-Кампанас Пшемек Мроз, полученные результаты не на шутку удивили астрономов.

«Наши результаты показали, что галактика Млечный Путь не плоская. По краям она перекручена и искривлена, - говорит ученый. - Искривление могло произойти в ходе взаимодействия с другими сопутствующими ей галактиками, межгалактическим газом или темной материей - невидимым веществом, присутствующим во Вселенной, о чем известно очень немного».

Выводы польских ученых подтверждают данные исследования переменных цефеид, проведенные астрономами австралийского Университета Маккуори и Академией Наук КНР и опубликованные в февральском номере журнала Nature Astronomy.