На выходных в Эстонии станет прохладней

Погода на выходных станет прохладней, возрастет вероятность кратковременных дождей, прежде всего на востоке Эстонии, а северный ветер посвежеет. Самым прохладным будет воскресенье, но и в субботу дневные максимумы температуры воздуха едва ли достигнут 20-градусной отметки.