На выходных в Эстонии станет прохладней

Европейскую часть России покрывает область низкого давления и ее центр потихоньку приближается к нам.
Погода на выходных станет прохладней, возрастет вероятность кратковременных дождей, прежде всего на востоке Эстонии, а северный ветер посвежеет. Самым прохладным будет воскресенье, но и в субботу дневные максимумы температуры воздуха едва ли достигнут 20-градусной отметки.
В субботу, 3 августа, в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь с наибольшей вероятностью осадков на востоке Эстонии. Ветер преимущественно северных направлений 4-9, на побережье порывами до 12 м/с.
Температура воздуха составит 14-19°С.