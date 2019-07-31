Так не мёрзли со времён императора Александра III: погода в Санкт-Петербурге обновила антирекорд!

Предыдущий температурный антирекорд был установлен 31 июля 1894 года, когда столбик термометра сполз до 13,8 градуса.

В последний июльский день этого года ждали как минимум 14, но петербуржцам уже досталось на два градуса ниже. Неприятных ощущений добавил моросящий дождь и ожидание отмеченных в прогнозе порывов ветра.

Предчувствующие мороз ещё накануне успели разглядеть снег, но, как заверил метеоролог Александр Колесов, ошиблись.