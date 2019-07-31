Так не мёрзли со времён императора Александра III: погода в Санкт-Петербурге обновила антирекорд!

В Петербурге последний день обычно самого жаркого месяца обновил «отрицательный» рекорд. Метеорологи говорят, что почти таким же промозглым 31 июля выдалось на исходе царствования Александра III, сообщил портал Фонтанка.ру.
Предыдущий температурный антирекорд был установлен 31 июля 1894 года, когда столбик термометра сполз до 13,8 градуса.
В последний июльский день этого года ждали как минимум 14, но петербуржцам уже досталось на два градуса ниже. Неприятных ощущений добавил моросящий дождь и ожидание отмеченных в прогнозе порывов ветра.
Предчувствующие мороз ещё накануне успели разглядеть снег, но, как заверил метеоролог Александр Колесов, ошиблись.
По данным Северо-Западного гидромета, похолодание нужно перетерпеть – температура в Санкт-Петербурге пойдёт вверх уже с 1 августа.