Пн, 29.07.2019
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Завтра в Эстонии похолодает

Дождь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino /

Жара прошла и возможности ее возврата в ближайшем будущем не предвидится. Закручивающийся над Россией циклон остается на месте и обеспечивает поступление к нам воздушной массы с севера.

Время от времени он будет добавлять прохлады, иногда влаги, и из-за облаков на небе температура воздуха в ближайшее время останется скромной.

Во вторник (30.07) переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, во второй половине дня осадки поредеют. Ветер северо-восточный и северный усилится 5-11, порывами до 14 , на побережье до 17 м/с. Температура воздуха 14..19°С.

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