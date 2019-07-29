Завтра в Эстонии похолодает

Жара прошла и возможности ее возврата в ближайшем будущем не предвидится. Закручивающийся над Россией циклон остается на месте и обеспечивает поступление к нам воздушной массы с севера.
Время от времени он будет добавлять прохлады, иногда влаги, и из-за облаков на небе температура воздуха в ближайшее время останется скромной.
Во вторник (30.07) переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, во второй половине дня осадки поредеют. Ветер северо-восточный и северный усилится 5-11, порывами до 14 , на побережье до 17 м/с. Температура воздуха 14..19°С.