В 14 итальянских городах объявлен наивысший уровень опасности из-за жары

Согласно его прогнозу, в пятницу температура до 37-38 градусов Цельсия ожидается в итальянской столице, а также в Болонье, Больцано, Брешии, Флоренции, Фрозиноне, Генуе, Милане, Турине, Пескаре, Перудже, Риети, Триесте и Вероне. В субботу красный уровень распространится только на три города - Анкону, Пескару и Венецию.
В связи с сильной жарой метеорологи призывают соблюдать все меры предосторожности. Особенно это касается детей и пожилых людей. Им рекомендовано по возможности оставаться дома, пить больше воды, чаще принимать душ и ограничить физические нагрузки. В субботу на смену жаркой погоде на север Апеннин придут сильные грозы, которые в воскресенье затронут и центральную часть Италии.
На этой неделе во многих европейских странах были побиты температурные рекорды. Так, в четверг столбик термометра в Париже достиг отметки 42,6 градуса по Цельсию, в Нидерландах была зафиксирована температура 40,4 градуса, в ФРГ - 42,6 градуса, в Бельгии - 40,6 градуса. В Великобритании также был установлен июльский температурный рекорд - в Кембридже воздух прогрелся до 38,1 градуса Цельсия.