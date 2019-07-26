В 14 итальянских городах объявлен наивысший уровень опасности из-за жары

Согласно его прогнозу, в пятницу температура до 37-38 градусов Цельсия ожидается в итальянской столице, а также в Болонье, Больцано, Брешии, Флоренции, Фрозиноне, Генуе, Милане, Турине, Пескаре, Перудже, Риети, Триесте и Вероне. В субботу красный уровень распространится только на три города - Анкону, Пескару и Венецию.

В связи с сильной жарой метеорологи призывают соблюдать все меры предосторожности. Особенно это касается детей и пожилых людей. Им рекомендовано по возможности оставаться дома, пить больше воды, чаще принимать душ и ограничить физические нагрузки. В субботу на смену жаркой погоде на север Апеннин придут сильные грозы, которые в воскресенье затронут и центральную часть Италии.