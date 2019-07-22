Пришла новая смертоносная волна жары

По словам Андреаса Фридриха, представителя немецкой метеорологической службы Deutscher Wetterdienst, ожидается жара, которая будет одной из сильнейших в последние годы. В конце этой недели повысится риск пожаров на большей части территории страны. При этом температура воздуха может на 10 градусов быть выше средней для июля. В Лондоне июльский рекорд (36,7 градуса Цельсия) будет, скорее всего, побит в четверг, 25 июля, а Париж в тот же день прогреется до 40 градусов.

По словам пресс-секретаря Метеорологической службы Великобритании, в 2003 году в Фавершаме (графство Кент, Англия) был установлен июльский рекорд в 38,5 градуса Цельсия, однако он также может быть побит. По мнению исследователей, подобные тепловые волны будут случаться на 30 процентов чаще, чем в доиндустриальную эпоху.