Во вторник в Эстонии будет до 20 градусов тепла, но метеорологи советуют готовиться к грозе и граду

Cогласно прогнозу синоптиков, во вторник в Эстонии будет до 20 градусов тепла. При этом ожидаются кратковременные дожди.
Во вторник метеорологи обещают переменную облачность, во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, местами осадки могут быть сильными и сопровождаться грозой.
Ветер восточный, юго-восточный, 3-9 м/с. На островах в первой половине дня ветер западный, 5-10, порывами до 14 м/с, после полудня ветер ослабеет.
Температура воздуха - от 16 до 20, в восточной Эстонии до 22 градусов тепла.
Небольшой частичный циклон движется с Аландских островов в направлении Готланда, и его зона осадков захватит Эстонию. Больше всего будет осадков в Западной и Центральной Эстонии, тогда как в восточной части дожди будут более редкими. Кроме того, нужно быть готовым к грозе и граду, а также к сильным порывам ветра.