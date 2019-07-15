Пн, 15.07.2019
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  • Во вторник в Эстонии будет до 20 градусов тепла, но метеорологи советуют готовиться к грозе и граду

Во вторник в Эстонии будет до 20 градусов тепла, но метеорологи советуют готовиться к грозе и граду

Дождь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Langovits

Cогласно прогнозу синоптиков, во вторник в Эстонии будет до 20 градусов тепла. При этом ожидаются кратковременные дожди.

Во вторник метеорологи обещают переменную облачность, во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, местами осадки могут быть сильными и сопровождаться грозой. 

Ветер восточный, юго-восточный, 3-9 м/с. На островах в первой половине дня ветер западный, 5-10, порывами до 14 м/с, после полудня ветер ослабеет.

Температура воздуха - от 16 до 20, в восточной Эстонии до 22 градусов тепла.

Небольшой частичный циклон движется с Аландских островов в направлении Готланда, и его зона осадков захватит Эстонию. Больше всего будет осадков в Западной и Центральной Эстонии, тогда как в восточной части дожди будут более редкими. Кроме того, нужно быть готовым к грозе и граду, а также к сильным порывам ветра.

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