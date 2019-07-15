Во вторник в Эстонии будет до 20 градусов тепла, но метеорологи советуют готовиться к грозе и граду

Небольшой частичный циклон движется с Аландских островов в направлении Готланда, и его зона осадков захватит Эстонию. Больше всего будет осадков в Западной и Центральной Эстонии, тогда как в восточной части дожди будут более редкими. Кроме того, нужно быть готовым к грозе и граду, а также к сильным порывам ветра.