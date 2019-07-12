На уровне зимы: холод в Нарве побил исторический рекорд

Заместитель заведующей отдела метеорологических наблюдений Агентства окружающей среды Кюлли Лоодла сказала, что метеостанция в Вильянди зафиксировала в качестве самой низкой температуры 5,4 градуса. Это во время восхода солнца, то есть в четыре-пять часов утра.

Так холодно было на обычном уровне измерения температуры воздуха, то есть на высоте двух метром от земной поверхности. Сегодняшняя ночь и утро были самими холодными за этот месяц. Согласно прогнозу, ночью 13 июля будет почти также холодно или на несколько градусов теплее.

Но рекорд июльского холода за всю историю в Вильянди не побит. Так, 6 июля 1992 года вильяндиская метеостанция зафиксировала минимальную температуру воздуха в 3,6 градусов. Но новый рекорд июля был побит сегодня в Нарве, где местная станция зафиксировала минимальную температуру в Эстонии — 2,3 градуса. Прошлый рекорд Нарвы был зафиксирован 3 июля 1980 года — 2,6 градуса.

Рекорд минимальной температуры в июле по всей Эстонии еще не побит. Это 0,5 градуса, который был зафиксирован 6 июля 1992 года в Йыгева, а также 7 июля 1951 года станцией Куузику.