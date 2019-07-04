Найдены следы древнейшего убийства в истории человечества

Исследователи проанализировали череп, который принадлежал взрослому человеку, жившему 33 тысячи лет назад, пишет lenta.ru. Останки были найдены в пещере в Южной Трансильвании. Характерной чертой является перелом правой кости черепа, и специалисты провели ряд экспериментов, чтобы выяснить происхождение травмы. Для этого они изготовили 20 сфер, имитирующих черепную коробку, и подвергли их физическому воздействию, в том числе падение с высоты и удары камнями.

Оказалось, что в момент смерти человек получил две травмы: перелом у основания черепа и вдавленный перелом на правой стороне свода черепа. Вероятно, его несколько раз ударили предметом, похожим на биту. Таким образом, он умер не в результате несчастного случая. При этом исследователи подчеркивают, что смерть могла наступить из-за других повреждений тела, однако ученым был доступен только череп.