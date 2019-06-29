«Климатический апартеид»: богатые спасутся деньгами, а остальные будут брошены на произвол судьбы

В мире к 2030 году может сформироваться режим "климатического апартеида", который разделит богатых, имеющих возможность справиться с негативными последствиями изменения климата, и бедных, которые будут брошены на произвол судьбы, говорится в новом докладе ООН, передает Rus.TVNET.

Авторы отчета предсказывают, что глобальное потепление приведет к тому,

что в следующем десятилетии по меньшей мере 120 миллионов человек будут жить в бедности, сообщает CNN.

Изменение климата часто приводит к экстремальным климатическим явлениям, включая засуху и жару, наводнения и ураганы. В результате, некоторые из самых бедных людей в мире столкнутся с суровым выбором - голод или миграция.

"Мы рискуем "климатическим апартеидом", когда богатые платят за то, чтобы избежать перегрева, конфликтов и голода, а остальной мир брошен на произвол судьбы", - говорит Филипп Алстон, специальный докладчик ООН по вопросам бедности и правам человека.

Он подчеркивает, что уже существуют четкие различия в последствиях изменения климата для богатых и бедных.

ФОТО: AFP/SCANPIX

В качестве примера эксперт упоминает ураган Сенди, который обрушился на Нью-Йорк в 2012 году.

После шторма тысячи городских жителей с низким доходом не имели доступа к электричеству и к медицинским услугам в течение нескольких дней.

В то же время в здании штаб-квартиры Goldman Sachs на Манхэттене электричество обеспечивалось при помощи частного генератора, а от наводнения здание защищал барьер из мешков с песком.

Исследователи из Стэнфордского университета уже ранее предупреждали, что изменение климата сделает бедные страны еще беднее, что приведет к еще большему неравенству между различными частями мира. Более того, экстремальные погодные явления, вызванные изменением климата, также увеличат разрыв между различными группами общества внутри самих стран.

В статье, опубликованной в журнале Science в 2017 году, эксперты предсказывают, что самые бедные районы в США пострадают от экономических потерь в случае наводнений или ураганов.

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В докладе подчеркивается, что самые бедные люди в мире подвергаются наибольшему риску изменения климата, потому что бедность не позволит им избежать потенциальных климатических катастроф.

В то же время бедность осложняет восстановление от негативных последствий экстремальных погодных условий, в результате чего бедные становятся беднее, создавая тем самым порочный круг, из которого невозможно выбраться.

"Люди, живущие в бедности, несут ответственность только за небольшую долю [выброс парниковых газов] эмиссий, но изменение климата затронет их больше всего, и у них будет наименьший шанс защитить себя", - указывает эксперт.

Эксперты ООН также предупреждают, что ограничения повышения глобальной температуры воздуха в соответствии с Парижским климатическим соглашением 2015 года будет недостаточно для защиты людей, которые уже страдают от последствий изменения климата.

"Даже самый оптимистичный сценарий ограничения потепления до 1,5 градусов по Цельсию к 2100 году приведет к сильной жаре во многих регионах, создаст продовольственную опасность в наиболее уязвимых слоях общества, лишит их доходов и ухудшит их здоровье", - говорится в докладе.

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Несмотря на постоянные предупреждения экспертов, большинство ведущих стран мира не приблизились к достижению собственных целей в области изменения климата.