На завтра синоптики обещают дожди и грозы

Антициклон удаляется и погоду в Эстонии в ближайшие дни будет определять частный циклон, смещающийся с побережья Дании в район Балтийского моря.
В первой половине дня (26.06) дожди пройдут лишь местами, однако вечером к району островов подойдёт зона с интенсивными осадками, которая в дальнейшем распространится через всю Эстонию с запада на восток. В четверг ночью осадки продолжатся и местами будут сопровождаться грозой и проливными дождями.
Во второй половине дня (26.06) облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, к вечеру в район островов подойдёт новая порция с интенсивными осадками, кое-где не исключена гроза. Ветер восточной четверти 2-8, вечером на побережье до 11 м/с. Температура воздуха 17..21, на юге Эстонии до 24°С.