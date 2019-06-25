На завтра синоптики обещают дожди и грозы

В первой половине дня (26.06) дожди пройдут лишь местами, однако вечером к району островов подойдёт зона с интенсивными осадками, которая в дальнейшем распространится через всю Эстонию с запада на восток. В четверг ночью осадки продолжатся и местами будут сопровождаться грозой и проливными дождями.