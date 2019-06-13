Фото: грозовой ливень движется по Эстонии, улицы Вильянди затопило

Сильные осадки не начались неожиданно, поскольку сначала все вокруг потемнело. Сильный дождь шел примерно полчаса, также бушевали сильные порывы ветра. Около 19.15 шторм прошел, но дождь не прекратился. На улице по-прежнему сумрачно, хотя до заката солнца еще несколько часов.

По данным Службы погоды, в промежуток между 18 и 19 часами метеостанция в Вильянди зафиксировало 20,9 милиметров выпавших осадков, в то время как в другой части Эстонии дождя не было вообще или максимум до двух митиметров.

Между 19 и 20 в Вильянди выпало 4,2 милиметра осадков, сильные дожди были в Йыгевамаа в Паюси и в Валгамаа в Отепя — 11,4 и 10,5 милиметров соответственно.

Гроза все еще не прошла. И после 20 часов были слышны раскаты грома.