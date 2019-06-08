Жара спадет: смотрите, как в Эстонии будет меняться погода на следующей неделе

В ночь на понедельник в Эстонии небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8, на северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 10..15°С. В понедельник днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8, на северном побережье порывы 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 19..24, на побережье местами до 16°С.

В ночь на вторник в Эстонии синоптики обещают переменную облачность. Ветер неустойчивого направления 1-7 м/с. Температура воздуха 12..17°С. Во вторник днем переменная облачность. Во многих местах пройдет дождь, гроза. Ветер переменных направлений 2-7, после обеда преимущественно восточный и северо-восточный 4-10, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха во вторник днем 16..21, по югу Эстонии до 25°С.