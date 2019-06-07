Пт, 7.06.2019
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  • Непогода накрывает Эстонию: смотрите, где уже бушуют грозы, ветер и ливни

Непогода накрывает Эстонию: смотрите, где уже бушуют грозы, ветер и ливни

Ливень в Эстонии.

ФОТО: KÜLLIKE ROOVÄLI / PM/SCANPIX BALTICS

На северную, северо-западную и западную Эстонию обрушилась гроза, из-за чего синоптики объявили предупреждение, сообщает Postimees.

Гроза сегодня около 17 добралась до Эстонии.

ФОТО: Kuvatõmmis lightningmaps.org kaardilt.

Согласно прогнозу, сегодня по многим регионам пройдут грозовые дожди. Грозу может сопровождать сильный ветер и ливень.

Следите за передвижениями грозы здесь.

Синоптики сообщают, что в начале ночи еще будет облачно, местами продолжит идти дождь и громыхать гроза. После полуночи облачность рассеется, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7, на побережье островов порывами 10 м/с. Температура воздуха ночью 16..21°С.

В субботу в течение дня в Эстонии будут развиваться дождевые облака. В первой половине дня местами дождь, во второй половине дня зона с осадками распространится по всему региону, возможна гроза. Ветер юго-восточный, южный 2-7 м/с, при грозе могут быть сильные порывы ветра. Температура воздуха днем 27..32, на побережье островов и при осадках около 20°С.

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