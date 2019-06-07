Вчера во многих регионах Эстонии были побиты температурные рекорды

Например, в Кейла температура в четверг в 16:00 составила 32,9 градуса, но, поскольку станция находится в долине реки, метеостанция не может учитывать эти данные, пишет rus.err.ee.

В четверг температура воздуха в Нарве достигла отметки в 30,1 градуса по Цельсию, что является самым высоким показателем для приграничного города на эту дату за всю историю наблюдений, а предыдущий нарвский температурный рекорд для 6 июня составлял 28,2 градуса.