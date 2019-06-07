Вчера во многих регионах Эстонии были побиты температурные рекорды

В четверг в Таллинне днем в четверг температура воздуха поднялась до 30,9 градусов, что является самой высокой температурой, зарегистрированной Агентством по окружающей среде в этот день.
Например, в Кейла температура в четверг в 16:00 составила 32,9 градуса, но, поскольку станция находится в долине реки, метеостанция не может учитывать эти данные, пишет rus.err.ee.
В четверг температура воздуха в Нарве достигла отметки в 30,1 градуса по Цельсию, что является самым высоким показателем для приграничного города на эту дату за всю историю наблюдений, а предыдущий нарвский температурный рекорд для 6 июня составлял 28,2 градуса.
В Пярну в четверг температура воздуха была зарегистрирована на отметке 31,1 градуса, что также стало самым высоким показателем для летней столицы Эстонии за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд - 28,3 градуса - был поставлен в 2013 году.