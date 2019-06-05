Ср, 5.06.2019
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Синоптики предупреждают: на Эстонию надвигается адская жара

Отдыхающие на пляже Пирита в июле прошлого года.

ФОТО: Raul Mee/Mollusk Media

В ближайшие дни в Эстонии станет еще жарче, поэтому долгого пребывания на солнце лучше избегать, предупреждает Служба погоды Эстонии.

По данным синоптиков, жара продержится в Эстонии минимум до 8 июня и в больше части Эстонии максимальная температура воздуха достигнет 30-32 градусов, передает Postimees.

«Чтобы избежать перегрева, избегайте длительного нахождения на солнце и для предотвращения обезвоживания, употребляйте много воды», - рекомендует Служба погоды.

Согласно прогнозу, в четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и восточный, 2-7, на северном побережье 10 м/сек. Температура воздуха 26-31, на побережье местами 18-22 градусов тепла.

В пятницу ожидается переменная облачность, после полудня по многим регионам дожди и грозы. Ветер юго-восточный и восточный, 2-8 м/сек.Температура воздуха 27-32, на побережье местами 18-24 градусов тепла.

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