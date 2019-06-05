Синоптики предупреждают: на Эстонию надвигается адская жара

В ближайшие дни в Эстонии станет еще жарче, поэтому долгого пребывания на солнце лучше избегать, предупреждает Служба погоды Эстонии.
По данным синоптиков, жара продержится в Эстонии минимум до 8 июня и в больше части Эстонии максимальная температура воздуха достигнет 30-32 градусов, передает Postimees.
«Чтобы избежать перегрева, избегайте длительного нахождения на солнце и для предотвращения обезвоживания, употребляйте много воды», - рекомендует Служба погоды.
Согласно прогнозу, в четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и восточный, 2-7, на северном побережье 10 м/сек. Температура воздуха 26-31, на побережье местами 18-22 градусов тепла.
В пятницу ожидается переменная облачность, после полудня по многим регионам дожди и грозы. Ветер юго-восточный и восточный, 2-8 м/сек.Температура воздуха 27-32, на побережье местами 18-24 градусов тепла.