Синоптики предупреждают: на Эстонию надвигается адская жара

По данным синоптиков, жара продержится в Эстонии минимум до 8 июня и в больше части Эстонии максимальная температура воздуха достигнет 30-32 градусов, передает Postimees.

«Чтобы избежать перегрева, избегайте длительного нахождения на солнце и для предотвращения обезвоживания, употребляйте много воды», - рекомендует Служба погоды.

Согласно прогнозу, в четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и восточный, 2-7, на северном побережье 10 м/сек. Температура воздуха 26-31, на побережье местами 18-22 градусов тепла.