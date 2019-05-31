Первый день календарного лета начнется с солнца и тепла, но к вечеру все резко изменится

Погода остается изменчивой, дождливые дни сменяются более погожими. Так и в субботу первая половина дня в Эстонии солнечная, к вечеру вновь небо затянет облаками и, начиная с островов, пойдет дождь. Ложбина низкого давления начнет свой путь через Прибалтику на восток, и в воскресенье мы будем в ее власти, когда много дождей и прохладно.
В субботу, 1 июня, в первой половине дня в Эстонии будет солнечно и сухо. Во второй половине дня облачность уплотнится и вечером, начиная с островов, пойдет дождь. Ветер юго-западный, южный 3-9, вечером на островах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха составит 15-20, на побережье местами 12°С.