Первый день календарного лета начнется с солнца и тепла, но к вечеру все резко изменится

Погода остается изменчивой, дождливые дни сменяются более погожими. Так и в субботу первая половина дня в Эстонии солнечная, к вечеру вновь небо затянет облаками и, начиная с островов, пойдет дождь. Ложбина низкого давления начнет свой путь через Прибалтику на восток, и в воскресенье мы будем в ее власти, когда много дождей и прохладно.