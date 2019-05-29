Ср, 29.05.2019
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McDonald's открыл ресторан только для пчел

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ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video

McDonald's построил в Швеции миниатюрную версию своего заведения для пчел. Это полноценный улей под названием McHive, пишет Rus.TVNET.

McDonald’s, имеющий почти 38 000 ресторанов в более чем 100 странах, оказывает влияние на глобальные поставки продовольствия и, вероятно, заинтересован в сохранении популяции пчел. С этой целью шведская сеть франшизы будет размещать МакУльи на крышах своих ресторанов.

ФОТО: Скриншот Youtube

Сеть фастфудов таким образом обращает внимание на угрозу исчезновения пчел, которое может обернуться серьезными последствиями для планеты. Насекомые вымирают в условиях глобального потепления и из‑за использования пестицидов и паразитов.

ФОТО: Скриншот Youtube

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