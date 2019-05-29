Предсказатель погоды: на следующей неделе в Эстонию придет настоящее летнее тепло

"В начале июня над Эстонией усилится влияние зоны высокого давления. Воздушный поток обратится на юг и юго-восток и добавит тепла", - сообщил предсказатель погоды Кайро Кийтсак в Facebook-группе "Опасные погодные явления в Эстонии" (Ohtlikud ilmanähtused Eestis).

По его оценке, на следующей неделе температура поднимется до 25 градусов, а начиная с середины недели не исключены и более высокие температуры.