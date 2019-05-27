Потеплеет или нет? Синоптики рассказали, какой будет последняя неделя мая

В ночь на среду облачно с прояснениями. Во многих регионах дожди, к утру осадков станет меньше. Ветер восточных направлений, затем западный и юго-западный, 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 8-13, на востоке и юге страны до 16 градусов тепла. Днем переменная облачность. На востоке страны кратковременные дожди, на западе преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-12, на побережье порывами до 15, на северном побережье до 18 м/с. Температура воздуха 14-18, на побережье местами 12 градусов тепла.

В ночь на четверг малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный и западный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/с, к утру уляжется. Температура воздуха 4-10 градусов тепла, на почве местами около 0 градусов. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 3-8, на побережье порывами до 12 м/с, вечером ветер южный, на островах поднимется. Температура воздуха 14-18 градусов тепла.