В Москве ожидается до 32 градусов тепла: дойдет ли аномальная жара до Эстонии?

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, после полуночи вероятность дождей уменьшится. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 7-12 градусов тепла. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, до полудня местами кратковременные дожди, к вечеру зона дождей расширится с юго-запада на северо-восток. Ветер южных направлений, 3-9 м/сек, во второй половине дня сменит направление на восточное. Температура воздуха 17-22, на побережье местами 13 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, к утру осадков станет меньше. Ветер западный и юго-западный, 3-9, на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха 9-15 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 4-10 м/сек, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха 15-20, на побережье местами 13 градуса тепла.