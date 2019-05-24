Влияет ли человек на потепление климата? Небольшой ликбез для Марта Хельме

Хотя в изменении климата, несомненно, много неизведанного и еще находящегося в процессе изучения, нет никаких оснований подвергать сомнению вину человечества в происходящих сейчас изменениях, пишет Postimees.
В недавней «Предвыборной студии» ETV первый номер EKRE Март Хельме, отвечая на вопрос об окружающей среде, заявил, что, конечно, верит в существование климатических изменений, но сомневается, что они вызваны людьми. Конкретнее, по словам Хельме, «большая часть ученых говорит, что ясности, почему климат теплеет, нет. Это может быть связано с изменением активности Солнца, термодинамикой Земли или прочими циклическими развитиями. Ясности нет, но мы в Европе сжимаем себе горло».
Какова эта «большая часть» ученых, по мнению Хельме, остается, конечно, загадкой, но вообще все-таки среди ученых по поводу человеческого влияния на изменение климата существует консенсус. Проведено множество обзорных исследований о климатических изменениях, как правило, считается, что гипотезу об антропогенном возникновении климатических изменений поддерживает свыше 90% исследований на эту тему. Зачастую климатические скептики используют в своей аргументации и «альтернативные» исследования, где этот показатель значительно меньше, но в рамках этих исследований в обзор включались и ученые других специальностей, которые не были в состоянии провести климатологическую экспертизу, но были финансово связаны с нефтяной промышленностью. На сегодняшний день достоянием общественности стали и документы нефтяных компаний для внутреннего пользования 1980-х годов, из которых следует, что уже тогда им было известно, какое влияние их продукция оказывает на климат.
Список научных организаций, поддерживающих гипотезу об антропогенном происхождении изменения климата, можно найти даже в Википедии.
В то же время ясно, что в науке много спорят о деталях, и о том, что происходит в такой крайне сложной системе, как атмосфера, человечество, возможно, никогда не будет иметь исчерпывающего представления, хотя каждое новое исследование еще больше расширяет границы этого знания. Окончательной ясности нет, например, относительно того, как работают сложнейшие механизмы ответного влияния, сопутствующие климатическим изменениям, какими могли бы быть последствия для человечества и т.д. Все это изучается, и знаний об изменениях климата с каждым годом становится все больше.
Правда, исследуется и то, в какой степени деятельность человека спровоцировала изменения климата. А именно, ученые, специализирующиеся по климатологии, в отличие от распространенного заблуждения, не считают, что климатическая система планеты должна быть постоянной и, тем более, не считают, что климат никогда не менялся. Конечно, климат меняется и сам, и в рамках различных исследований пытались оценить, в какой степени это происходит независимо от нас, насколько на эти процессы влияет человек и в какой степени речь идет о природных колебаниях.
Так, например, в исследовании, опубликованном в 2017 году в научном журнале Nature Climate Change, говорится о том, что в таянии льда в Арктике, считающемся одной из острейших проблем изменения климата, на человечестве лежит как минимум половина вины. В марте этого года тот же журнал опубликовал исследование, по результатам которого антропогенное влияние на изменение климата было оценено как крайне вероятное, получив оценку 5-сигма. Такая оценка означает, что, если эксперимент повторить 3,5 миллиона раз, вероятность случайной ошибки будет меньше единицы – т.е. вероятность того, что изменения климата не были вызваны человеком, составляет менее 1/3 500 000.
«Нарратив, что ученые не знают причин изменения климата, ошибочен. Мы их знаем», - сказал Reuters руководивший исследованием научный сотрудник Государственной лаборатории Лоуренса Ливермора Бенджамин Сантер.
Почему «альтернативные объяснения» не работают?
Что касается возможного роста солнечной активности, научные наблюдения последних лет показали, скорее, ее уменьшение. Если поначалу, как правило, заголовки научных исследований трудно понять, то, например, исследование шотландских ученых, опубликованное в журнале Nature Geoscience в 2013 году, все говорит уже в заголовке «Небольшое влияние изменчивости Солнца на климат в последнюю тысячу лет». Естественно, на основании единичных исследований трудно делать масштабные выводы, но именно они и учитываются в обзорах, упомянутых выше. С тенденциями в активности Солнца и климатических изменениях можно ознакомиться, например, на этом графике NASA:
Земля, естественно, проходит климатические циклы различного масштаба, самый известный из которых назван в честь сербского геофизика Милутина Миланковича «циклами Миланковича» (колебания достигающего Земли количества солнечного света и солнечной радиации на протяжении больших промежутков времени). Однако не известен ни один природный цикл, который объяснил бы происходящий рост средней температуры с беспрецедентной скоростью. В то же время естественно и понятно, что в науке всегда существуют «неизвестные неизвестные», до которых мы не можем пока додуматься. Однако преобладающее большинство серьезных исследований, прошедших предварительное рецензирование, все же говорит о губительном влиянии человека.