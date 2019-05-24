Влияет ли человек на потепление климата? Небольшой ликбез для Марта Хельме

Почему «альтернативные объяснения» не работают?

Что касается возможного роста солнечной активности, научные наблюдения последних лет показали, скорее, ее уменьшение. Если поначалу, как правило, заголовки научных исследований трудно понять, то, например, исследование шотландских ученых, опубликованное в журнале Nature Geoscience в 2013 году, все говорит уже в заголовке «Небольшое влияние изменчивости Солнца на климат в последнюю тысячу лет». Естественно, на основании единичных исследований трудно делать масштабные выводы, но именно они и учитываются в обзорах, упомянутых выше. С тенденциями в активности Солнца и климатических изменениях можно ознакомиться, например, на этом графике NASA:

ФОТО: NASA

Земля, естественно, проходит климатические циклы различного масштаба, самый известный из которых назван в честь сербского геофизика Милутина Миланковича «циклами Миланковича» (колебания достигающего Земли количества солнечного света и солнечной радиации на протяжении больших промежутков времени). Однако не известен ни один природный цикл, который объяснил бы происходящий рост средней температуры с беспрецедентной скоростью. В то же время естественно и понятно, что в науке всегда существуют «неизвестные неизвестные», до которых мы не можем пока додуматься. Однако преобладающее большинство серьезных исследований, прошедших предварительное рецензирование, все же говорит о губительном влиянии человека.