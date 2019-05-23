Видео: в небе над Австралией взорвался метеороид размером с автомобиль

Астроном Дэвид Финлэй, который управляет страничкой Australia Meteor Report в Facebook, рассказал австралийской вещательной корпорации ABC, что небесное тело упало в океан в 400 км к югу от Аделаиды. Его масса оценивается в 20-40 тонн, а размер сопоставим с полноприводным автомобилем. При входе в атмосферу Земли метеороид имел скорость порядка 40 тысяч км/ч, а мощность взрыва составила 1,6 килотонн в тротиловом эквиваленте - это соответствует примерно десятой части от мощности взрыва атомной бомбы в японской Хиросиме 6 августа 1945 года.

"За четыре года, что я управляю Australia Meteor Report, это крупнейшее событие, которое мы видели", - отметил Финлэй.

По словам астронома, несмотря на то, что метеороид распался на части при взрыве, он представлял опасность для населенных пунктов, так как на землю могли упасть его фрагменты общей массой 3-4 тонны. Камни могли бы пробить крыши домов и автомобили и представляли бы смертельную опасность для населения.

Доктор Стив Чесли из Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) рассказал, что этот конкретный метеор был довольно маленьким по стандартам Национального аэрокосмического агентства США. Возраст небесного тела составляет десятки миллионов лет, а местом его происхождения является пояс астероидов за Марсом. Ученый сравнил размер метеороида с маленьким автомобилем и отметил, что объекты такого размера попадают в атмосферу нашей планеты примерно три-шесть раз в год.