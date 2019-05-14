Миллион под угрозой: ученые предупредили о массовом вымирании

Согласно докладу, темпы исчезновения видов животных и растений ускоряются, что может привести к тяжелым последствиям для людей во всем мире.

Доклад был составлен 145 учеными из 50 стран. В нем содержится анализ изменений, произошедших за последние пять десятилетий, а также иллюстрируется связь экономики и экологии.

"Состояние экосистем, от которых зависим мы и все другие виды, ухудшается быстрее, чем когда-либо", - сказал председатель IPBES Роберт Уотсон.

По его словам, ситуацию еще не поздно изменить, однако делать это необходимо как на локальных, так и на глобальных уровнях.

"Природу все еще можно сохранить, восстановить и устойчиво использовать при условии "трансформационных изменений". Под такими изменениями мы имеем в виду фундаментальную, системную реорганизацию технологических, экономических и социальных аспектов", - отмечается в докладе.

Авторы доклада выделили факторы, которые на данный момент оказали самое существенное негативное влияние на окружающую среду. В их числе - изменения в использовании земельных и морских ресурсов, глобальное потепление и загрязнение природы.

В докладе отмечается, что c 1980 года выброс парниковых газов увеличился вдвое, что привело к росту средних температур в мире как минимум на 0,7 градуса Цельсия, при этом изменение климата оказывает влияние на окружающую среду как на уровне экосистем, так и на генетическом.

В то же время деятельность человека уже привела к изменению 75% природных территориальных комплексов на суше и около 66% - в мировом океане.