На Эстонию надвигается гроза

По сообщению Службы погоды, в ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность. Утром местами кратковременные дожди, возможен туман. В начале ночи ветер переменных направлений, после полуночи - северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 1-7, в начале ночи до 10 градусов тепла.

На Чудском озере ветер переменных направлений 1-5, после полуночи - северный 2-7 м/с. Высота волны 0,2-0,8 метра. Погода без существенных осадков, местами туман. Видимость хорошая или умеренная. Температура воздуха 5-7 градусов.

В понедельник днем переменная облачность. Во многих регионах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северный и северо-западный 5-11, порывами до 14, в районе Рижского залива - 17 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии 6-11, на востоке - 12-17 градусов тепла.