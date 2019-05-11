На следующей неделе в Эстонии будет тепло и дождливо

В ночь на понедельник малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, туманы. До полуночи ветер переменных направлений, 1-6, после полуночи преимущественно северных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 3-9 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северных направлений, 4-10, на островах северный порывами до 14-17 м/сек. Температура воздуха на севере страны 6-12, на юге 13-17 градусов тепла.

В ночь на вторник облачно с прояснениями. По регионам кратковременные дожди. Ветер северный и северо-западный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 4-10 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер северный и северо-западный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Вечером ветер уляжется. Температура воздуха на севере страны 6-11, на юге 12-17 градусов тепла.