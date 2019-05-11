Сб, 11.05.2019
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Синоптики: дожди пока не отступят

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Дождь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Andres Haabu

Служба погоды Эстонии сообщает, что сегодня ночью ожидается облачная погода. Во многих местах пройдет дождь.

После полуночи вероятность осадков уменьшится. Во многих районах образуется туман. Ветер северо-западный и западный, после полуночи юго-западный 3-8, порывами 11 м/с, в восточной Эстонии и на северном побережье 7-13, порывами 14-18 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 4..10°С.  

Днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западных направлений 2-8 м/с, на северном побережье в первой половине дня порывами 12 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

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