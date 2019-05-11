Синоптики: дожди пока не отступят

После полуночи вероятность осадков уменьшится. Во многих районах образуется туман. Ветер северо-западный и западный, после полуночи юго-западный 3-8, порывами 11 м/с, в восточной Эстонии и на северном побережье 7-13, порывами 14-18 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 4..10°С.