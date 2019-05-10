В субботу в Эстонии будет пасмурно и дождливо

В субботу, 10 мая, в первой половине дня в западной Эстонии будет переменная облачность, без осадков. На востоке Эстонии более облачно и, начиная с юго-востока, начнется дождь. После обеда осадки распространятся на запад и северо-запад. В Вирумаа осадки местами сильные. Местами возможна гроза.

В первой половине дня ветер переменных направлений 2-7, после обеда развернется на северо-западный, вечером на западный и юго-западный и усилится 4-10, на востоке Эстонии и северном побережье порывами до 14 м/с.