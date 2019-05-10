В субботу в Эстонии будет пасмурно и дождливо

В субботу активный циклон будет смещаться вдоль восточной границы Эстонии в сторону Петербурга. И если утром еще сохранится спокойная погода без осадков, с приближением дождевых облаков начнет лить и поднимется ветер. Но, несмотря на такую погоду, воздух достаточно теплый.
В субботу, 10 мая, в первой половине дня в западной Эстонии будет переменная облачность, без осадков. На востоке Эстонии более облачно и, начиная с юго-востока, начнется дождь. После обеда осадки распространятся на запад и северо-запад. В Вирумаа осадки местами сильные. Местами возможна гроза.
В первой половине дня ветер переменных направлений 2-7, после обеда развернется на северо-западный, вечером на западный и юго-западный и усилится 4-10, на востоке Эстонии и северном побережье порывами до 14 м/с.
Температура воздуха в западной и центральной Эстонии составит 13-18, на востоке Эстонии и местами на побережье 8-12°С.