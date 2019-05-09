Прощай, солнце: на Эстонию надвигаются дожди и грозы

С юго-восточным потоком завтра Эстонию достигнет влажная воздушная масса, сформировавшаяся вблизи Черного моря.
Дождевые облака, перемещаясь в северо-западном направлении, принесут нам кратковременные дожди, к вечеру возможны и грозы. Черноморское тепло мы не ощутим, поскольку из-за плотной облачности максимальные температуры воздуха останутся скромными.
В пятницу, 10 мая, днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, к вечеру кое-где возможна гроза. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 10..16, на востоке Эстонии местами до 18°С.