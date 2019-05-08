К концу недели в Эстонии потеплеет до 20 градусов. Правда, есть одно «но»

В ночь на пятницу облачность уплотнится, на востоке страны по многим регионам дожди. Ветер восточных направлений, 4-10, на северном побережье порывами до 14 м/сек, к утру уляжется. Температура воздуха 4-9 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 12-17 градусов тепла.

В ночь на субботу переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 6-11 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 16-20, на побережье островов 10-14 градусов тепла.