Вт, 30.04.2019
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Завтра в Эстонии существенно потеплеет

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Весна в Эстонии.

ФОТО: Kristjan Teedema / Postimees/Scanpix

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на среду ожидается ясная или малооблачная погода без осадков.

Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на побережье до 7 градусов тепла.

Днем малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. В первой половине дня ветер преимущественно южных направлений, 1-7, во второй половине дня юго-западный, 3-9, вечером на северном побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 14-18, на побережье местами 10 градусов тепла. Крайне высокая пожароопасность.

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