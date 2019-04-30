Завтра в Эстонии существенно потеплеет

Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на побережье до 7 градусов тепла.

Днем малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. В первой половине дня ветер преимущественно южных направлений, 1-7, во второй половине дня юго-западный, 3-9, вечером на северном побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 14-18, на побережье местами 10 градусов тепла. Крайне высокая пожароопасность.