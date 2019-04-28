Погрелись - и хватит: в Эстонии ожидаются заморозки

Над Эстонией распростерлась южная периферия области высокого давления, которая удерживает вдали дождевые облака. Поступивший к нам с северо-востока холодный воздух понизил показания термометров.
В следующие пару ночей северную Эстонию подстерегает опасность ночных заморозков и днем максимальные температуры на северном побережье останутся ниже 10 градусов, и во внутренних районах также не превысят отметок 15 градусов.
В понедельник, 29 апреля, днем малооблачная без осадков погода. Ветер восточных направлений, во второй половине дня на островах западной Эстонии ветер северной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье местами 7..9°С.
Очень высокая пожароопасность!