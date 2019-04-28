Синоптики объявили предупреждение второго уровня

Служба погоды объявила предупреждение второго уровня опасности: по всей Эстонии очень сухо, существует большая угроза пожаров, пишет Pärnu Postimees.
Предупреждение второго уровня означает, что погода опасна. Люди должны быть внимательными, постоянно следить за прогнозом погоды и следовать всем распоряжениям представителей властей.
С 6 апреля Спасательный департамент объявил о пожароопасном периоде в Эстонии: разводить костры на природе можно только в специально отведенных местах. При разведении костров в лесу, на местности и в домашнем саду необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
В условиях опасности второго уровня от разведения костров лучше отказаться совсем.
Информацию о погоде можно посмотреть здесь.