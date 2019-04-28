Синоптики объявили предупреждение второго уровня

Предупреждение второго уровня означает, что погода опасна. Люди должны быть внимательными, постоянно следить за прогнозом погоды и следовать всем распоряжениям представителей властей.

С 6 апреля Спасательный департамент объявил о пожароопасном периоде в Эстонии: разводить костры на природе можно только в специально отведенных местах. При разведении костров в лесу, на местности и в домашнем саду необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

В условиях опасности второго уровня от разведения костров лучше отказаться совсем.