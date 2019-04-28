Вс, 28.04.2019
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Синоптики объявили предупреждение второго уровня

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По всей Эстонии объявлено предупреждение второго уровня. Это означает, что погода опасна.

ФОТО: Mailiis Ollino

Служба погоды объявила предупреждение второго уровня опасности: по всей Эстонии очень сухо, существует большая угроза пожаров, пишет Pärnu Postimees.

Предупреждение второго уровня означает, что погода опасна. Люди должны быть внимательными, постоянно следить за прогнозом погоды и следовать всем распоряжениям представителей властей.

С 6 апреля Спасательный департамент объявил о пожароопасном периоде в Эстонии: разводить костры на природе можно только в специально отведенных местах. При разведении костров в лесу, на местности и в домашнем саду необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

В условиях опасности второго уровня от разведения костров лучше отказаться совсем.

Информацию о погоде можно посмотреть здесь.

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