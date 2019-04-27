От похолодания до потепления: смотрите, как будет меняться погода на следующей неделе

В ночь на понедельник в Эстонии ясно или малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5-10, в начале ночи на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -2..+3, на побережье до +5°С. В понедельник днем солнечно и сухо. Ветер восточный, северо-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 9..14°С.

В ночь на вторник в Эстонии небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+4, на побережье до +6°С. Во вторник днем небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-8, на северном побережье до 12 м/с. Температура воздуха во вторник днем 9..15°С.